45R フラワー ノースリーブトップ（インディゴ）

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
＊必ず当方プロフィールご確認下さい＊濃いインディゴ製品ですカーディガンのインナー等にいかがでしょうか？⚠️少し日焼けがありますので画像でご確認ください45R店舗で購入●サイズ：タグ表記2サイズ身幅49cm（脇下）着丈49cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●素材：コットン100%●状態：傷汚れは無いようですが、インディゴのアタリ、日焼けした部分がありますあまり目立たないと思いますが、ジャッジが厳しい方はお避けください●その他、注意事項：・当方禁煙ですが、猫がおります為アレルギーの方は購入をお控えください・細かい事を気にされる方はご期待に添えない可能性がある為、ご購入をお控えください・45Rの素材や特性等ご理解のある方に購入いただきたいです他にも45R/45rpm出品しますので、ご覧頂けると嬉しいですRu
http://narcologia.ru/goods/mobilehome511843.html
http://narcologia.ru/goods/revamp960722.html
http://narcologia.ru/goods/stair776400.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome511843.html
http://narcologia.ru/goods/revamp960722.html
http://narcologia.ru/goods/stair776400.html
45R（フォーティファイブアール）の「水玉カットフラワーの ...
45R（フォーティファイブアール）の「水玉カットフラワーの ...
basic N/S top～ﾍﾞｰｼｯｸﾉｰｽﾘｰﾌﾞﾄｯﾌﾟ | flower／フラワー公式通販
45R フラワープリントノースリーブニット 紺青2
☆新品【45R 45rpm 45アールピーエム 】フロート フラワー ...
45R - 45R インディゴ フラワー ジャガード ブラウス 定価4万6200円の ...
45R - 45R(45rpm 45アールピーエム) 総柄ノースリーブTシャツ ...
45R(45rpm 45アールピーエム) 総柄ノースリーブTシャツ カットソー【LTSA55806】
☆新品【45R 45rpm 45アールピーエム 】フロート フラワー ...
45R(45rpm 45アールピーエム) 総柄ノースリーブTシャツ カットソー【LTSA55806】
45rpm umii909 ループツイードチェックノースリーブワンピース 水色紺 ...
45R(45rpm 45アールピーエム) 総柄ノースリーブTシャツ カットソー【LTSA55806】
45rpm umii909 ループツイードチェックノースリーブワンピース 水色紺 ...