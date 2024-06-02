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45R フラワー ノースリーブトップ（インディゴ）
商品番号 X91566572307
商品名

45R フラワー ノースリーブトップ（インディゴ）
ブランド名 フォーティファイブアール
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊必ず当方プロフィールご確認下さい＊濃いインディゴ製品ですカーディガンのインナー等にいかがでしょうか？⚠️少し日焼けがありますので画像でご確認ください45R店舗で購入●サイズ：タグ表記2サイズ身幅49cm（脇下）着丈49cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●素材：コットン100%●状態：傷汚れは無いようですが、インディゴのアタリ、日焼けした部分がありますあまり目立たないと思いますが、ジャッジが厳しい方はお避けください●その他、注意事項：・当方禁煙ですが、猫がおります為アレルギーの方は購入をお控えください・細かい事を気にされる方はご期待に添えない可能性がある為、ご購入をお控えください・45Rの素材や特性等ご理解のある方に購入いただきたいです他にも45R/45rpm出品しますので、ご覧頂けると嬉しいですRu
http://narcologia.ru/goods/mobilehome511843.html
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