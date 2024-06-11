新品ルコックゴルフ☆ポロシャツ

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新品未使用品ですが自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮下さい。こちらは吸汗速乾素材UVケア製品です。色は紺色です。サイズはLLです。素人採寸ですが身幅47着丈66〜67くらいです。お値下げ致しました！