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新品ルコックゴルフ☆ポロシャツ
商品番号 E70760448434
商品名

新品ルコックゴルフ☆ポロシャツ
ブランド名 ルコックスポルティフ
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品ですが自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮下さい。こちらは吸汗速乾素材UVケア製品です。色は紺色です。サイズはLLです。素人採寸ですが身幅47着丈66〜67くらいです。お値下げ致しました！
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