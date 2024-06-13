Hermes カシミヤストール 超大判レアサイズ ショール カシシル アウター

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商品詳細
エルメスの大判ストールです。サイズは約52✖️310センチ（フリンジ含まず）と大変珍しい大きいサイズです。ラグジュアリーなインテリアにも素敵です。色は濃いグレー（実際は写真4枚目より濃いです）、素材はカシミヤ100%で、肌触りは最高です。大きいサイズなので、アウターがわりにもなり、巻き方のアレンジがききます。パリエルメスのソルド（⭐︎マーク）で購入したものです。屋外での使用はしていなく、自宅保管をしていました。美品ですが、中古品をご理解の上、ご購入ください。#カシシル#カシミア#マフラー#バーキン#ケリー#コンスタンス
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