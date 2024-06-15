美品✨ロエベ　アナグラム　ワンショルダー　肩掛け　レッド　ハンドバッグ

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商品詳細
●サイズ：縦幅25cm横幅83cmマチ14.5cm●素材：レザー●状態:目立った傷や汚れなし●付属品：目立った傷や汚れなし●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●管理番号059409190321
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