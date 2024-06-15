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美品✨ロエベ　アナグラム　ワンショルダー　肩掛け　レッド　ハンドバッグ
商品番号 N10365120760
商品名

美品✨ロエベ　アナグラム　ワンショルダー　肩掛け　レッド　ハンドバッグ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 4,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ：縦幅25cm横幅83cmマチ14.5cm●素材：レザー●状態:目立った傷や汚れなし●付属品：目立った傷や汚れなし●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●管理番号059409190321
http://narcologia.ru/goods/perpetual636546.html
http://narcologia.ru/goods/browse974091.html
http://narcologia.ru/goods/perforce269565.html

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