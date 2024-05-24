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フェイラー ハイジ柄 スリッパ 携帯用バッグ付き FEILER
商品番号 O71215471268
商品名

フェイラー ハイジ柄 スリッパ 携帯用バッグ付き FEILER
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げいたしました。かかとの減りなど目立った劣化はございません。アルコール消毒の上発送いたします。カラー···ブラックスリッパ　ルームシューズ　内履き室内履き　参観日　入園式　入学式卒業式　懇談会　学校
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