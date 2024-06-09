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FURLA ショルダーバッグ
商品番号 M25992630249
商品名

FURLA ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1.2度のみ使用。汚れや傷みはないと思われます。アウトレットにて購入しましたが飽きっぽいため使用をしてませんでした。是非使っていただける方にお譲りしたいです。横　約32cm高さ　約20cm幅　約14cm
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