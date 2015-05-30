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- （吉）有田焼 藤井錦彩 花瓶
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商品詳細
ご覧いただき有り難う御座います。こちらは、有田焼 藤井錦彩の花瓶になります。目立ったダメージはございません。とても良い状態です。サイズ 高さ 23センチ 口径 3センチ 胴回約60センチ
http://narcologia.ru/goods/approximate168720.html
http://narcologia.ru/goods/update567995.html
http://narcologia.ru/goods/plaque329307.html
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