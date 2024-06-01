バンヤードストーム　ノースリーブフレアワンピース コットン綿　ネイビー

ご覧いただきありがとうございます♪ブランド：BARNYARDSTORMバンヤードストームサイズ：1着丈97センチ身幅39センチ肩幅35センチ素材：綿100%状態:目立つダメージなどはありませんが、素人検品、素人保管となります。完璧を求める方はご遠慮ください。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。サイドにポケット付きです◎縦にパターンが入っているのでシルエットが綺麗です◎フレアのおち感も軽やかで、合わせる小物によってカジュアルにもドレッシーな雰囲気にもなります♪伸縮性がありますので着心地も◎#七五三 #入学式 #卒業式 #セレモニー #結婚式 #二次会 #オケージョン #フォーマル



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