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バンヤードストーム　ノースリーブフレアワンピース コットン綿　ネイビー
商品番号 F30287145433
商品名

バンヤードストーム　ノースリーブフレアワンピース コットン綿　ネイビー
ブランド名 バンヤードストーム
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ブランド：BARNYARDSTORMバンヤードストームサイズ：1着丈97センチ身幅39センチ肩幅35センチ素材：綿100%状態:目立つダメージなどはありませんが、素人検品、素人保管となります。完璧を求める方はご遠慮ください。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。サイドにポケット付きです◎縦にパターンが入っているのでシルエットが綺麗です◎フレアのおち感も軽やかで、合わせる小物によってカジュアルにもドレッシーな雰囲気にもなります♪伸縮性がありますので着心地も◎#七五三　#入学式　#卒業式　#セレモニー　#結婚式　#二次会　#オケージョン　#フォーマル
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