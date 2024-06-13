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【BEAURE ビュレ】カウレザー ウォレットスマホショルダー
商品番号 Y87420788512
商品名

【BEAURE ビュレ】カウレザー ウォレットスマホショルダー
ブランド名 ビューレ
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7月にZOZOTOWNで購入いたしましたが、別のものを使用することにしたためこちらは出品いたします。サイズ幅10×高さ17.5cm素材牛革定価10,450円
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