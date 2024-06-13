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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革大きめな財布くらいのサイズのミニバッグになります。出番があまりなかったため出品します。持ち歩いたことは無いので擦れ等ありませんが、買ってから何年か経ってます。出品を再開しました。
http://narcologia.ru/goods/approximate4620.html
http://narcologia.ru/goods/enquire267189.html
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