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ノーカラーハーフコート
商品番号 D99947969215
商品名

ノーカラーハーフコート
ブランド名 イロナリ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今からの季節にぴったりハーフ丈コートです。ノーカラーなのでパーカーのフードを出してカジュアルにも羽織れます！コットン素材で自宅にて数回洗濯してますので、多少の色褪せあり。色味は画像より少し黄土色感あります。カラー...ベージュフード...フードなし季節感...春,秋着丈...ミドル
http://narcologia.ru/goods/financier885060.html
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