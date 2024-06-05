ノーカラーハーフコート

今からの季節にぴったりハーフ丈コートです。ノーカラーなのでパーカーのフードを出してカジュアルにも羽織れます！コットン素材で自宅にて数回洗濯してますので、多少の色褪せあり。色味は画像より少し黄土色感あります。カラー...ベージュフード...フードなし季節感...春,秋着丈...ミドル



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