Washburn N4 世界限定100本 ヌーノ 直筆サイン入り メイプルトップ

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商品詳細
WashburnN4全世界限定100本限定ヌーノ・ベッテンコート直筆サイン入りメイプルトッププレイヤーズコンディション（小傷、打痕あり）ですが、大きなダメージはありません。重量は約3.7kg（多少の誤差はご了承下さい。）中古で入手し、2020年8月に有名リペアショップで3万円くらいかけて調整しました。 ・トグルスイッチ交換 ・ポット交換 ・ジャック交換 ・ブリッジパーツ交換、調整 ・ネック調整（トラスロッド余裕あり） ・フレット擦り合わせ ・ノブ交換オリジナルハードケース付属、オリジナルパーツも一応あります。（使えませんが…）アームもオリジナルでなくてもよければ付けます。ネックの幅は1F:43mm、12F:53mmです。厚みは大体12F辺りで21mmほどで、N4の中でも幅広・厚めのしっかりしたネックだと思います。定かではないですが、シリアルが97041**なので製造年はおそらく1997年だと思います。ご参考までにマニアな方のHPです。http://zxlor.livedoor.blog/archives/5474812.html2021.12更新メンテしてから時間が経過しましたので、ご購入後は弦の交換と指板の注油をされた方が良いと思います。その他の機関に異常はありません。NunoBettencourtSignatureModelEXTREMEストラトキャスターSchallerフロイドローズユニットFloydRoseDuncan59BillLawrenceL-500Stephen'sExtendedCutawayステファンジョイントネックワッシュバーンタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/diamond940358.html
http://narcologia.ru/goods/injure567567.html
http://narcologia.ru/goods/traverse240826.html
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