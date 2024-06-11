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DEMELLIER LONDON デメリエー ロンドン　カゴバッグ
商品番号 A77391707672
商品名

DEMELLIER LONDON デメリエー ロンドン　カゴバッグ
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 5,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベイクルーズで購入しました。お出かけで2.3回と一泊旅行で使いましたが、まだまだキレイだと思います。暑い季節に使用したので、把手が少し汚れていますが、革製品なので使っていくとどうしてもついていくと思います。イギリスのキャサリン妃がよく使っているということで人気が出たブランドです。【2022SS】PlageMAXISANTORINID92存在感抜群なかごバッグ。たっぷりと荷物が入るので、デイリー使いは勿論リゾートシーンにも活躍するアイテムです。コーディネートのアクセントにぴったりな逸品。※ハンドメイドの為、商品により個体差があります【DEMELLIERLONDON/デメリエーロンドン】ロンドン発のバッグブランド。素材も、厳選されたイタリアとスペイン産にこだわって、全て南スペインの地元の職人たちによって作られています。バッグひとつが売れる毎に、子供のワクチン基金に募金される取り組みにも注目が集まっています。ラフィアトートレザーバスケットカラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/Sydney137449.html
http://narcologia.ru/goods/peroration499815.html
http://narcologia.ru/goods/recycling885014.html
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