ロンシャンプリアージュトートバック

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商品詳細
ロンシャンのトートバックでカラーはブラックです。今年の7月に購入し、14800円ほどでした。3回使用したのみですので美品です。●サイズ：縦幅28cm横幅46cmマチ20cm●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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