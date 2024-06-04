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ロンシャンプリアージュトートバック
商品番号 R68144869507
商品名

ロンシャンプリアージュトートバック
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンシャンのトートバックでカラーはブラックです。今年の7月に購入し、14800円ほどでした。3回使用したのみですので美品です。●サイズ：縦幅28cm横幅46cmマチ20cm●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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