FURLA フルラ　トートバッグ　ハンドバッグ

#クラーク博士商品一覧はこちら【アイテム】FURLA/フルラトートバッグ ハンドバッグメトロポリス【カラー】レッド【サイズ】縦幅約27.5cm横幅約28cm底部分マチ約14cmハンドルの高さ約22cm【仕様】内側ファスナーポケット×1※保存袋付き 袋に汚れがあります購入先：大手リサイクルショップにて購入【状態】目立った汚れや擦れはなく、状態は良好です。まだまだたくさんご使用いただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですので、通常使用に支障のない範囲の見逃しや、一般的な中古品の劣化などはご了承下さい。中古品ではありますので、完璧を求める方や、神経質な方のご購入はお控えください。※素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送予定発送の際は小さく折りたたんで発送しますので、その際の折シワはご了承ください。仕事の都合で遅れる場合がありますので、ご了承ください。★即購入OK★★送料無料★★値引き交渉OK★ご不明点等ございましたらお気軽にコメント下さい♪#クラーク博士商品一覧はこちら✳︎お願い✳︎商品に不備がありましたら、【受取評価前】にご連絡をお願い致します。素材···レザー(本革)



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