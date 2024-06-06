Abercrombie \u0026 Fitch アバクロ ジャケット　カーキ

胸元に刺繍あり内側は、ボアで中綿には、フェザーも入っているので、かなり暖かいです。フードは、ファスナーで取り外し可能フードのファーもスナップで取り外し可能スリーウェイで着回せます。丈が短めで裾がリブになって細く見えるため、暖かいのに脚長効果でスタイル良く見えます。薄着の上に着るだけで暖かさは、十分なので、セーターの上からだと腕回りがキツく暑すぎるかと思います。数回着用ですが、背中タグにシミがあります。それ以外は綺麗なので目立った汚れなしとしています。



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