h.NAOTOジャケット【29日に削除します】

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h.ANARCHYのジャケットこちらで新品未着用のものを譲っていただきました１度だけ少し着用しましたが、今後着用の予定がないのでお譲りできたらと思います10月中に購入ない場合は取り下げますので、ご検討される方は早めにお願いします今月末日を待たずに取り下げる場合もあるかもしれません目立つ汚れなどなしですが、、個人での保管になりますので、神経質な方はご購入お控えください他にもアルゴンキンやプトマヨなどお洋服出品してますので、よろしければご覧ください#h.NAOTO#エイチナオト