2023年干支★幸運財布★黒ANNA SUI 新品アナスイ薄マチ長財布

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お値引き不可商品です。また説明文をコピーして使用する方がいますが違反行為なので見つけた場合は事務局に報告します。Lファスナーの薄まち長財布定価19800円。マイミミちゃんのブラックです。(色違いベージュも出品中です）ウサギのミミちゃんは金運縁起財布です。勢いよく飛んで飛躍し上昇して素晴らしい金運力をもたらすと言われてます。またウサギは子だくさんで子孫繁栄と将来に向けた財産貯蓄が有る縁起もあります。このお財布は薄まちなので小さいバックの時も場所を取らず使いやすいですがカードスロットも沢山付いていて内側にはマチの有る大きいポケットも有るのでかなりの収納力があります。外側も耳の後ろにもポケットがあって縁はゴールドで高級感もあり牛革素材にパッチワーク調の星は山羊革で凝ったお作りです。正面のアナスイロゴのブローチは星とビジューを組み合わてキュート。その年の干支を身につけてると年男、年女の運気を分けてもらえると言われる縁起物です。何時も持ち歩くミミちゃん財布を可愛がって下さいね！ブランド箱、ケアガード、タグ付き。手数料、送料込みの為お値引き不可です。お値引き交渉にはお応え出来ません。その他にも新品アナスイ財布新品アナスイバッグ新クレイサス財布サマンサタバサ財布と出品してますのでご覧下さい。