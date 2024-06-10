genten ゲンテン レザートートバッグ 肩掛け キャメル

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ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎です!【ブランド名】genten/ゲンテン【タイプ】レザートートバッグ肩掛け可能、A4収納可能【実寸(cm)】横幅35/縦幅28/マチ10/持ち手長さ54※多少の誤差はご了承ください【カラー】キャメル(ブラウン系)【素材】本革(シュリンクレザー)【仕様】メイン開口:両開閉ファスナー式サイドポケットx2(ファスナーポケットx1、オープンポケットx4)【商品状態】中古★商品について人気レザーブランド『ゲンテン』のレザートートバッグになります。しなやかなシュリンクレザーを使用しており、十分な容量もありながら大きすぎない程よいサイズ感のバッグです。革特有のアタリ感等はございますが、目立つ傷や汚れはなく、まだまだ良品使用いただけると思います。◆ご購入前に必ずプロフィールをご参照頂きます様お願い致します。◆商品に関するご質問等ございましたらお気軽にコメント欄よりお問い合わせください(⁠^⁠^⁠)☆他にも出品中のアパレル・雑貨はこちら↲#Ksselectアパレル