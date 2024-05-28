✨2022年製 未使用　✨象印圧力IH炊飯ジャー NW-CA18ブラック

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象印圧力IH炊飯ジャーNW-CA18です。未使用品です。使用する予定がありませんので出品させていただきます。よろしくお願いいたします。※箱がないのでお安くしております。2022年製象印炊飯器毎日のごはんがおいしくなる大火力と高圧力いまの暮らしにちょうどいい、スタイリッシュでコンパクトなデザインお米は豪快に舞うとおいしくなる。「大火力\u0026高圧力」しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」家族好みの味に進化する。49通りの「わが家炊き」メニューおいしく炊ける「無洗米」メニュー食べやすく、おいしく炊ける2通りの「麦ごはん(ふつう・もちもち)」メニューお手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「Ag抗菌加工立つしゃもじ\u0026プッシュボタン」炊飯量:10合タイプ:圧力IH炊飯器内釜:鉄器コート黒まる厚釜内釜の厚さ:1.7mmお手入れ機能:内ふた丸洗いクリーニング機能保温時間:極め保温:40時間まで高め保温:12時間までその他機能:蒸気セーブ食感炊き:○早炊き:○エコ炊き:○炊飯メニュー:炊き込みごはんおかゆ炊飯材料:無洗米玄米雑穀米麦ごはん最大消費電力:1370W年間電気代:3248.1円炊飯時消費電力量/回:184Wh保温時消費電力量/h:22.4Wh省エネ基準達成率:112Percent(2008年度)幅x高さx奥行き:305x245x370mm重さ:7.5kgカラー:ブラック付属品立つしゃもじ(Ag＋抗菌加工)・白米用計量カップ（約180mL=約1合）・取扱説明書