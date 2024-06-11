お値下げ可能　MEDIAPAD M3 LITE 10 LTE

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商品詳細
HUAWEITECHNOLOGIESMEDIAPADM3LITE10LTE雑誌を読むのに月一回程度使用していました。買い替えするので出品いたします。細かい傷はありますが、大きなキズはなく、状態は良好かと思います。なお、充電器は付属していたものはなくなってしまったのでついておりません！あくまでもusedですので気になる方はご遠慮ください。ご購入後の不具合等、対応しかねますのでご了承ください。画面サイズ:10.1インチ画面解像度:1920x1200OS種類:Android7.0SIMカード:SIMフリー(nano-SIM)ストレージ容量:32GBメモリ:3GBCPU:MSM8940重量:460g幅:240mm高さ:7.1mm奥行:173mmカラー:グレイ本体カードスロット:microSDカード本体インターフェース:microUSBカメラ画素数:800万画素#HuaweiTechnologies#HUAWEITECHNOLOGIES画面サイズ...10〜10.9インチストレージ容量...32GB通信規格...Wi-FiモデルOS種類...Android
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