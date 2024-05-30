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iPad mini4 Wi-Fi+Cellular 16GB スペースグレー
商品番号 U48425722708
商品名

iPad mini4 Wi-Fi+Cellular 16GB スペースグレー
ブランド名 アップル
特別価格 税込 6,636 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

シリーズ···iPadminiiPadAmini4A1550動作確認OKデータ消去初期化済Wi-Fi使用可能ですのでLINEやYouTubeなどアプリ等は対応機種かどうかや購入者さま側の接続環境アカウントなど問題がなければスムーズに使えるかと思います。表面液晶にカバーがしてあります。剥がせばキレイかと思いますが新たなキズ防止のためそのままお送りします。￼中古品ですので他にも本当によく見ないとわからない擦れや小キズはご了承くださいませ。ネコポスにて発送予定です。モデル　A1550FCCID:BCGA1550IC:579C-A1550OS15.7.8容量　16GB単品でのお値引き不可。すり替え防止のため配送トラブル以外の受け取り後の対応はできかねます。Appleアップル　アイパッド
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