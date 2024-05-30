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- iPad mini4 Wi-Fi+Cellular 16GB スペースグレー
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商品詳細
シリーズ···iPadminiiPadAmini4A1550動作確認OKデータ消去初期化済Wi-Fi使用可能ですのでLINEやYouTubeなどアプリ等は対応機種かどうかや購入者さま側の接続環境アカウントなど問題がなければスムーズに使えるかと思います。表面液晶にカバーがしてあります。剥がせばキレイかと思いますが新たなキズ防止のためそのままお送りします。￼中古品ですので他にも本当によく見ないとわからない擦れや小キズはご了承くださいませ。ネコポスにて発送予定です。モデル A1550FCCID:BCGA1550IC:579C-A1550OS15.7.8容量 16GB単品でのお値引き不可。すり替え防止のため配送トラブル以外の受け取り後の対応はできかねます。Appleアップル アイパッド
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