エブリィワゴンDA64W/4WD/AT/ターボ

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商品詳細
ボディタイプ···軽自動車年式···平成23年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···10万〜14.9万kmキャンプや車中泊に使用しておりました。フラットスタイルもベッドスタイルも出来ます。(フローリング4枚を片側入れ替え)２段は上をベッドにして下は収納にと重宝しておりました。取り外しも容易に出来ます。不用なら取り外してお渡しします。買い替えの為出品致します。車検令和６年７月走行127000キロ※お渡し11月中旬以後で要応談にてお願いしますカラー···ブルー
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