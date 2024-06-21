平成24年式ワゴンR車検2年



スズキ ワゴンR 平成24年式/走121,758㌔ ✨車検-2年付✨ | labiela.com



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スズキワゴンR後期型MH34平成24年式グレードFX走行8万キロ台車検令和7年9月までETCアイドリングストップトヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···ワゴンRカラー···ブラックボディタイプ···軽自動車年式···平成24年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···8万〜8.9万km