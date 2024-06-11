リフトアップスペーサー

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商品詳細
ハイラックスサーフ215ランドクルーザープラド150リア用 2インチスペーサー新品未使用ですスプリングとシャーシーの間にスペーサーを取り付けることによりリフトアップが出来ます。スプリング上とゴムラバーシャーシーの間に取り付けてください。鉄材の組み合わせと溶接にて作製しております。対象車種=150プラド215サーフのリヤ個数=2個材質=鉄(STKM)高さ=50mm重量=3.5キロシャーシー側断面積=63.5cm2バネ側断面=63.5cm2Witt=400kgf/cm?計算上での圧縮安全強度＝25.4トン/63.5cm2
http://narcologia.ru/goods/Lincoln729402.html
http://narcologia.ru/goods/pompous444123.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis725744.html
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