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日産フェアレディZ Z34純正サスペンション一式
商品番号 M61968174825
商品名

日産フェアレディZ Z34純正サスペンション一式
ブランド名 日産
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはフェアレディZZ34後期純正サスペンション一式となります。令和3年7月新車購入して2,500キロの時に交換して梱包して室内保管をしておりました。ネジ部先端に赤錆のように見えるのは朱色の塗料のようなものです。他多少なりとも傷はあります。送料込みにしておりますので、値下げ不可でお願いします。純正戻しにどうでしょう。ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願いします。ご検討よろしくお願いします。
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