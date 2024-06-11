13クラウン　MS135 zoomダウンサス

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13クラウン用のzoomダウンサスです。zoomのカット出来るダウンサスで6万くらいしました。カットの巻き数ははっきり覚えて無いですが、4箇所ともカット数は2〜2.5巻でバラバラです。理想の高さになるまで3回ほど付けては外して高さ調整しました。使用期間は2年半くらいでまだ使えると思います。17インチで装着時の画像載せてますので参考にして下さい。ダウンサスを切って車高を調整する手間もなくなります。