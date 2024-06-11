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商品詳細
13クラウン用のzoomダウンサスです。zoomのカット出来るダウンサスで6万くらいしました。カットの巻き数ははっきり覚えて無いですが、4箇所ともカット数は2〜2.5巻でバラバラです。理想の高さになるまで3回ほど付けては外して高さ調整しました。使用期間は2年半くらいでまだ使えると思います。17インチで装着時の画像載せてますので参考にして下さい。ダウンサスを切って車高を調整する手間もなくなります。
http://narcologia.ru/goods/competitive981781.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford930673.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical818701.html
13クラウン MS135 zoomダウンサス-
13クラウン MS135 zoomダウンサス-www.kaitsolutions.com
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クラウンハードトップの13クラウン・クラウンハードトップ・ダウンサス ...
custom_sus クラウン MS135・ JZS131・ GS131 ダウンサス ダウン ...
クラウン 130系のサスペンションに関するカスタム・ドレスアップ情報 ...
クラウンハードトップの130クラウン・ロイヤルサルーン・純ベタ・13 ...
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