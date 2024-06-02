バンダイスピリッツ S.H.Figuarts アイアンマン マーク7 AVEN…

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【早い者勝ち・即購入ok】新品で購入後2〜3日展示、その後箱に戻して暗所に保管していました。ほとんど箱から出していないのでかなり綺麗な状態だと思います。パーツは添付した写真の通りです。欠品はありません。※一度人の手に渡ったものです。その点ご留意下さい。バンダイスピリッツS.H.Figuartsアイアンマンマーク7AVENGERSASSEMBLEEDITION#BANDAISPIRITS#バンダイスピリッツS_H_Figuartsアイアンマンマーク7AVENGERSASSEMBLEEDITION#フィギュアーツ#マーベル #MARVELフィギュア種類···アクションフィギュア