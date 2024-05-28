ランクル１００　補助ミラー　色ブラック

十数年前に新品購入した物ですが、そのまま未使用のままでした。綺麗な状態ですが、古い商品なので、その旨ご了承願います。樹脂に割れや破損はありません。長期保存の製品なので、ノークレーム、ノーリターンでご対応願います。



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