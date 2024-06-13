RS125 NF4 フレーム(30分限定値下げ)

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商品詳細
RS125(NF4)のフレームですフレームのみの販売となります、スイングアームやリアサス等はつきません。160〜180サイズに収まると思いますが、形状的に送ってみないと何とも言えませんご理解のほど宜しくお願いします対応車種メーカー···ホンダ
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