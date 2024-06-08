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ヤマハ　sr400 純正バックステップ
商品番号 L37361438031
商品名

ヤマハ　sr400 純正バックステップ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2型sr400のステップ、ブレーキペダル、チェンジペダル、ロッドになります。問題なく使用していました。
http://narcologia.ru/goods/traverse126.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly296184.html
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