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ヤマハ　ドラックスター400クラシック用　純正タンデムグリップ
商品番号 M97977705546
商品名

ヤマハ　ドラックスター400クラシック用　純正タンデムグリップ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 6,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハ　ドラックスター400クラシック用純正タンデムグリップ・タンデムする方へおすすめ！・新品未使用パーツですが、長期保管品のため、中古扱いでお願いします。・ドラックスター400(STD)取り付け不可・撮影のため袋から出しました。
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