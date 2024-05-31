コパイバマリマリ　化粧用油

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商品詳細
容量···〜49ml私の肌にはあわなかったので出品します。20mlと10mlのセットです。（使用しています）片方（20ml）は使用していないと思うのですが、開封したか、少々使用している可能性もあるので（覚えていません(^^;）使用品として出品します。残量は写真をご覧ください。スポイトで使用しましたので、直接瓶の縁には触れていません。●黄金樹液オイルコパイバマリマリをたっぷりブラジル・アマゾンで森と共に暮らし、森の文化を育みつづけてきたインディオ。そんな彼らが1万年におよぶ時の流れの中から見出したのが、聖なる樹木「コパイバマリマリ」から採取される黄金樹液オイルです。インディオたちは「コパイバマリマリ」オイルを常備してきました。生命力と活力にあふれたアマゾンの熱帯雨林生んだ森の恵みを、いま都市で暮らす皆さまのもとにお届けします。「黄金樹液オイルコパイバマリマリ」は100%オーガニックの化学薬品無添加・無着色なので、塗っても飲んでも安心。また、森の恵みをイメージさせる香り(アロマ)が、アロマポットやお風呂に数滴たらして使うことで、心とカラダを癒しの空間へと誘ってくれます。
http://narcologia.ru/goods/procurement164533.html
http://narcologia.ru/goods/passivity299583.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation997821.html
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コパイバ マリマリ 20ml | コパイバ公式オンラインストア
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