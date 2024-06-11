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ドテライージーエア\u0026オンガードセット
商品番号 B85662138605
商品名

ドテライージーエア\u0026オンガードセット
ブランド名 ドテラ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数あるお品物の中からご覧下さり、誠にありがとうございます。ご購入、コメントいただく前に、必ず当方の自己紹介と商品説明に目を通していただくようお願い申し上げます。・イージーエア15ml使用期限2028年2月定価¥6,200呼吸器系をサポートするブレンドオイル・オンガード15ml使用期限2028年1月定価¥8,400免疫機能に働きかけるブレンドオイルどちらもドテラでは需要の高いオイルです。※正規品※2023年6月購入※単品売りは承っておりません
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