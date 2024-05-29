Miki キャリカル 車椅子 自走式

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ご覧頂きましてありがとうございます人気の商品です✨✳️品番RPMS-1BU☆簡易洗浄済み☆コンパクトに畳めるタイプです。女性の方でも持ち運びが楽にできます。車に積みやすい背折れタイプになります☆座幅40cm。座面の幅35cmになります。小柄な方〜標準の方に向いてます☆自走用は介助用としてもお使い頂けます☆中古品●重量10.6kg●全長95cm●使用時幅54cm●使用時高さ85.5cm●畳時幅32cm●畳時高さ66cm●床から座面迄高さ41cm●使用者最大体重75kg✴️沖縄県、離島の方は追加料金をいただく場合がございますのでご購入前にコメントして下さい。お気軽にご質問などございましたらお問い合わせ下さい宜しくお願い致します#Miki#キャリカル#自走式#軽量#簡易洗浄済み#ブルー