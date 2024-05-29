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- ❤️再値下げ❤️doTERRAドテラアロマオイルまとめ売りケース付
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商品詳細
ドテラアロマオイルのまとめ売りです。木箱もセットです。中身は写真を参照にしてください。箱は汚れや傷み、多少の使用感はあります。購入から3年ほどです。自宅保管のためご理解ある方よろしくお願い致します。【サイズ】約18cm×18cm×8cm【カラー】ライトブラウン#ドテラ#doTERRA#木箱#ウッドボックス#アロマオイル#まとめ売り香り···ラベンダー、オレンジ、レモン
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