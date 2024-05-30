電動車椅子 Vie-nar（ヴィ・ナー）

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ヴィ・ナーは、幅広い年齢層の利用で、用途もいろいろレジャーでも活躍間違いなし！[特徴]①便利な折りたたみ仕様リチウム電池搭載車なので本体が軽く、背もたれが脱着可能で折りたため乗用車のトランクに入れて運べます。②簡単なクルーズ機能(巡航ボタン)運転楽々、ボタンを押すだけ自転車より簡単！③操作しやすい加速ボタン走行スピードが＋1Km/h速くなります。(6Km/hが最高速度)④電動車椅子とは思えないおしゃれなUIデザインスポーティーなカートを思わせる流線形デザイン！しかも小回りやある程度の斜面もスイスイ、安定感もあります。[概要]電動車椅子Vie-nar(ヴィ・ナー)は、介護保険適用TAISコード適用の\"福祉用具\"です。製品型番【SGB-003B】TAISコード【02019-000001】福祉用具貸与対象の電動車椅子として、公益財団法人テクノエイド協会福祉用具情報システムに登録されています。交易財団法人日本交通管理技能協会認定型式認定登録車で、公道(歩道)で走行でき、運転免許証、ヘルメットは必要ありません。[車両仕様]【全長】1,195mm【幅】640mm【高さ】890mm【高さ(折りたたみ時)】630mm【シート高さ(地上高)】520mm【重量】46.5kg【タイヤ空気入り340kPa(50psi)】10インチ【搭乗重量】140kg※手荷物含む【最大速度】～6km/h【登坂角度】～12°【回転半径】1.33m【フル充電時走行距離】約35km※時速4㎞基準【フル充電時間】5時間[製品内容]電動車椅子1台カギ2個前カゴ1個(装着用ビス2個)充電器1個取扱い説明書1部[配送方法]静岡県内の場合、直接お届け静岡県外の場合、要相談[販売元]株式会社マノラメイト[対応可能時間]9:00～17:00[対応可能日]月～金(※土、日、祝、対応不可)#電動車椅子