\u003c新品・未使用\u003eドテラ ネロリ タッチ 販売終了品 オイル ロールオン

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doTERRAのネロリタッチです。使用期限は2026年3月ネロリは2022年2月15日（火）17:00をもって販売を終了しております。♡製品情報♡ネロリのエッセンシャルオイルは、ビターオレンジの花から抽出されます。オレンジの木から作られるオイルは3種類あります。オレンジはオレンジの皮から、プチグレンは葉や小枝から、ネロリは花から抽出されます。ネロリの香りは、多くの研究がされており、リラックスさせ、気分を高揚させ、不安な気持ちを軽減してくれます。肌を落ち着かせ、肌のトーンを整えます。♡使用方法♡・こめかみや首の後ろに塗布してリラックスしつつもエネルギーを感じる心地よいアロマ体験を。・スキンケアに。肌にうるおいを与え、気になるところをなめらかにして肌を健康的に見せます。♡製品特長／メリット♡・気分を高揚させる香りです。・お肌を落ち着かせる働きがあります。・リラックス感を高める香りです。#doTERRA#ｄｏＴＥＲＲＡ#doTERRAアロマ アロマオイル ドテラ ドテラエッセンシャルオイル ドテラジャバン メディカルアロマ アロマデュフューザー・注意事項 揮発性の高い製品です。 未開封でも若干量減っている可能性がございます。 予めご了承下さい。緩衝材に入れ、発送させて頂きます。容量···〜49ml香り···その他容器···瓶