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\u003c新品・未使用\u003eドテラ ネロリ タッチ 販売終了品 オイル ロールオン
商品番号 J21336314596
商品名

\u003c新品・未使用\u003eドテラ ネロリ タッチ 販売終了品 オイル ロールオン
ブランド名 ドテラ
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

doTERRAのネロリタッチです。使用期限は2026年3月ネロリは2022年2月15日（火）17:00をもって販売を終了しております。♡製品情報♡ネロリのエッセンシャルオイルは、ビターオレンジの花から抽出されます。オレンジの木から作られるオイルは3種類あります。オレンジはオレンジの皮から、プチグレンは葉や小枝から、ネロリは花から抽出されます。ネロリの香りは、多くの研究がされており、リラックスさせ、気分を高揚させ、不安な気持ちを軽減してくれます。肌を落ち着かせ、肌のトーンを整えます。♡使用方法♡・こめかみや首の後ろに塗布してリラックスしつつもエネルギーを感じる心地よいアロマ体験を。・スキンケアに。肌にうるおいを与え、気になるところをなめらかにして肌を健康的に見せます。♡製品特長／メリット♡・気分を高揚させる香りです。・お肌を落ち着かせる働きがあります。・リラックス感を高める香りです。#doTERRA#ｄｏＴＥＲＲＡ#doTERRAアロマ　アロマオイル　ドテラ　ドテラエッセンシャルオイル　ドテラジャバン　メディカルアロマ　アロマデュフューザー・注意事項　揮発性の高い製品です。　未開封でも若干量減っている可能性がございます。　予めご了承下さい。緩衝材に入れ、発送させて頂きます。容量···〜49ml香り···その他容器···瓶
http://narcologia.ru/goods/sci-fi414847.html
http://narcologia.ru/goods/preference273938.html
http://narcologia.ru/goods/peroration926215.html
\u003c新品・未使用\u003eドテラ ネロリ タッチ 販売終了品 オイル ロールオン
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ドテラ ネロリタッチ 10mL
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