螺鈿.香合.受皿.上蓋.同回り♦超珍しい貴重な香合です中々お目に掛かれ無い御品物♦巡り逢えた香合を,どうぞ超美品、経年の美‼️ 大きさ 直径 約5.4cm 高さ 約3.9cm 内径 約3.7cm 重さ約51.23g※螺鈿とは(夜光貝.鮑.蝶貝)等を埋込みを施す技量と手間技術を要する作品で御座います円形筒状の香合に一面に貝を埋込み貼付,貝を磨き上げた御品物です。♦本品物は誠にすごく光耀いて居りまする。♦中々巡り逢えぬ御品物‼️写真画像を参照ください。 【一点物】です。御茶会、華道、茶道、書道,香道等に、如何で御座いましょう。本品物のお引渡しは、現況有姿のままと成ります。 \u003cよろしくお願いします\u003e



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模造 螺鈿紫檀五弦琵琶 文化遺産オンライン



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歌唱編｜文化デジタルライブラリー



香合 螺鈿紫檀五絃琵琶 新しい 7840円引き fatela.org



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螺鈿紫檀五弦琵琶【2015年買取・新着情報】 - いわの美術



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