小型水素吸入器　アリビオH 新品カニューレ付き　数回使用　動作確認済み

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家庭用水素ガス吸入器 アリビオHこちらは、3ヶ月ほど前に新品を購入し、4〜5回位使用しました。新品のカニューレ（袋未開封未使用）をおつけしますので、届いてからすぐにお使いになれます。あまり、使用する機会がないので出品いたします。コンパクトで充電式なので、便利です。以下説明書の分を引用いたします。使用されるお水は浄水されたお水やミネラルウォーターをお勧めします。【定価】74,800円【オゾンが出ない純水素ではじめるカラダメンテナンス】【小型純水素ガス吸入器alivioH】⭐︎注目の「水素のチカラ」水素は血液中の抗酸化力を高めるという医学論文が多数発表され、生活習慣病や美容に効果があると言われ、注目されています。水素は、鼻粘膜と呼吸から体内へ取り込まれ、血管をめぐり、体の隅々まで行きわたり、活性酸素の除去効果が期待できます。⭐︎個体高分子電解質膜方式を採用個体高分子電解質膜方式とは、電気分解により発生させた水素を飲用水に溶存させる、現在の水素生成方式の中で最新の技術です。従来の電気分解ではなく、この方式を採用する事により「水素濃度が濃く安定している」「酸素やオゾンが発生しない」を実現しました。オゾンを逃がすので、嫌な臭いがしません。⭐︎純水素ガス発生量8～12ml人間の腸内では毎日40～200mlの水素ガスが作られていますが、年を取るごとに作られる量は減っていきます。生理学的に考えると、1日200mlもあれば充分というのが理にかなっていると考えられます。アリビオは毎分8～12ml発生しており、30分で240～360mlの発生量になります。不要な水素は体外へ排出されるので家庭用としてお使いになるには充分以上です。【製品仕様】・商品名alivioH小型純水素ガス吸入器・本体寸法直径6.5cm×高さ17cm・重量本体193g（ベース+ボトル）・材質本体：アルミ合金 ボトル：PET・電源AC100V-240V(50-60Hz）・消費電力0.0074Wh・付属品本体、ボトル、新品カニューレ、ポータブル用コネクタ、黒キャップ、USBコード、巾着袋、説明書コピー箱はありませんが丁寧に梱包してお届けします。全て揃っているので届いてすぐお使いになれます。