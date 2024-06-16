国内正規品TOM FORD トムフォード OUDWOOD ウードウッド50ml

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商品詳細
\"ご覧いただきありがとうございます。TOMFORDトムフォードOUDWOODウードウッド◆商品状態：新品未開封◆購入時期：2023年7月◆商品容量：50ml沖縄と北海道は1000円追加が必要ですウード・ウッドは稀少なウード、エキゾチックなスパイス、カルダモンであなたを包み込む。そのとき、あなたの中のリッチでダークなセンシュアリティも解き放たれる\"\"-トムフォードお香に使われるウード・ウッドを使用したフレグランス。エキゾチックなローズウッドとカルダモンのトップノートの次に、ウード・ウッド、サンダルウッド、ベチバーをブレンドしたスモーキーな香りが広がり、これにトンカビーンとアンバーがあたたかさを添えています。コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。\"
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