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ReFa RE-AL-02A WHITE
商品番号 U92644623430
商品名

ReFa RE-AL-02A WHITE
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ReFaRE-AL-02AWHITE#MTG#ReFaあの有名なリファの脱毛器です。何となく衝動買いしてしまい、一応腕に1～2回だけ使用してみました。なので、いちおう未使用に近いとさせて頂きました。購入時のものは1式揃っています。
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