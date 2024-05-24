ReFa RE-AL-02A WHITE

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商品詳細
ReFaRE-AL-02AWHITE#MTG#ReFaあの有名なリファの脱毛器です。何となく衝動買いしてしまい、一応腕に1～2回だけ使用してみました。なので、いちおう未使用に近いとさせて頂きました。購入時のものは1式揃っています。
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