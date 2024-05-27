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シャネルCHANEL香水ブルードゥシャネルオードパルファム
商品番号 F63117367429
商品名

シャネルCHANEL香水ブルードゥシャネルオードパルファム
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品状態　残量：9割以上　容量　100ml定価　¥22,550☆アロマティックフレッシュな香りは弾けるようなシトラスノートとピンクペッパーなどのスパイスで始まります。黒と見紛う深いブルーにシャープな印象のボトルデザインも目を惹きます。予測できない、自由な男性像をイメージした香りは、予想外の展開を見せます。アロマティックウッディの香り。トップ：レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ピンクペッパー、　　　　ペパーミント、ナツメグミドル：シダー、ドライノート、ベチバー、ジンジャー、ジャスミンラスト：パチョリ、フランキンセンス、サンダルウッド、ラブダナム#ブルードゥシャネルオードゥパルファム_ヴァポリザター_#シャネル☆生活スタイルの変化で、香りを日常的に付けなくなりましたので出品しています☆残量多いです。☆特に目立った傷等もないかと思います。☆購入時の箱等は取っていませんので、ご了承いただける方のみご購入ください。種類···パルファム種類···オードパルファム容量···100ml〜199ml
http://narcologia.ru/goods/Lincoln670702.html
http://narcologia.ru/goods/organization162562.html
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