アディダス　インディアンス　ナイロンパーカー　120

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商品詳細
サイズ表記4Tなので120前後かと思います。映画メジャーリーグでも有名になったアメリカのプロ野球チーム、インディアンスのコラボです。野球好きの男の子に是非おすすめのアイテムです少し使用感や袖口に色あせ、タグ裏に記名があるため塗り潰しての発送です。ご理解頂いた方のみよろしくお願いいたします。圧縮して発送の可能性ありMLBインディアンズ indiansバンズ ナイキ 野球 海外 アメリカ スタジャン パーカー ジャケット ジャンパー レア レトロ ヴィンテージ 古着 110100130ウインドブレーカー
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