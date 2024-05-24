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アディダス　インディアンス　ナイロンパーカー　120
商品番号 S93112778946
商品名

アディダス　インディアンス　ナイロンパーカー　120
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 3,353 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表記4Tなので120前後かと思います。映画メジャーリーグでも有名になったアメリカのプロ野球チーム、インディアンスのコラボです。野球好きの男の子に是非おすすめのアイテムです少し使用感や袖口に色あせ、タグ裏に記名があるため塗り潰しての発送です。ご理解頂いた方のみよろしくお願いいたします。圧縮して発送の可能性ありMLBインディアンズ　indiansバンズ　ナイキ　野球　海外　アメリカ　スタジャン　パーカー　ジャケット　ジャンパー　レア　レトロ　ヴィンテージ　古着　110100130ウインドブレーカー
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