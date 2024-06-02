軟式木製バット　ローリングス　MACJACK マックジャック

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商品詳細
ローリングス軟式木製バットになります。長さ84センチ重さ780グラム黒のグリップテープが巻いてあります。多少のキズはあります。中古品ということをご理解のうえご検討願います。競技の種類···軟式素材···木
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