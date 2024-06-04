ビヨンドマックス　EVⅡ　EV2 軟式少年バット　76cm　専用ケース付き

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2021年12月に新品で購入し、子供が約1年ほど使用しました。グリップエンドやバット先端に傷、スレ、があります。凹みはなく、バッティングセンターでの使用はありません。とても扱いやすいバットです。グリップテープは右打ち用でリザードスキンズに巻き直してあり、使用していました。ミズノ野球少年軟式バットジュニア少年軟式用FRP製ビヨンドマックスEV22021年後期限定品■競技種：少年軟式■サイズ：76cm■重量 ：平均510g■直径 ：平均Φ67mm■素材 ：カーボン+グラス+EVA■付属品：専用バットケース付き中古品ですのでご理解の上、購入をご検討ください。競技の種類...軟式バランス・特徴...子供・ジュニア・キッズ用