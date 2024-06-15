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中日ドラゴンズユニホーム石川昂弥25昇竜ユニフォーム
商品番号 M50166553925
商品名

中日ドラゴンズユニホーム石川昂弥25昇竜ユニフォーム
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中日ドラゴンズ昇竜ユニホーム2023石川昂弥選手8月26日配布分に、オンラインショップで背番号25とISHIKAWA(艶あり)を業者さんで圧着。NPBマーク、フロントの25(赤)は完全オリジナルの圧着プリント、ディスプレイ用です。１度着用後、クリーニングして保管。
http://narcologia.ru/goods/recycling484414.html
http://narcologia.ru/goods/reflector609064.html
http://narcologia.ru/goods/ordering205279.html
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