中日ドラゴンズユニホーム石川昂弥25昇竜ユニフォーム

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商品詳細
中日ドラゴンズ昇竜ユニホーム2023石川昂弥選手8月26日配布分に、オンラインショップで背番号25とISHIKAWA(艶あり)を業者さんで圧着。NPBマーク、フロントの25(赤)は完全オリジナルの圧着プリント、ディスプレイ用です。１度着用後、クリーニングして保管。
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