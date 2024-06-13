美品 フィンタ FINTA ジャージ 上下 ネイビー O メンズ

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新品購入後、1回しか着用せずタンスにしまっていました。したがって、ほぼ未使用に近い状態です。写真の通りタグの薄れやヘタリもございません。サッカーやフットサルはもちろんのこと、インドア．アウトドア問わずオールラウンドでお使いいただけると思います。また部屋着としても重宝します。上述の通り美品となりますが、全くの新品ではございませんので、ご理解ある方のご購入をお願い致します。状態は写真にてご確認ください。小さく折りたたんで発送致します。カラー...ネイビー/ブルー丈...長袖/長ズボン種類...ジャージ上下サイズ...O,XL(LL)相当