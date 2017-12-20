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ユニフォーム　コリンチャンス　ブラジル　レア
商品番号 C46397967718
商品名

ユニフォーム　コリンチャンス　ブラジル　レア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コリンチャンスのユニフォームです。ブラジルで購入。日本ではなかなか手に入らないレアな商品です。以下Wikipediaより1910年に創立した。ホームタウンはサンパウロである。コパ・リベルタドーレス優勝１回、　カンピオナート・ブラジレイロ優勝7回、コパ・ド・ブラジル優勝3回、カンピオナート・パウリスタ優勝26回、(サンパウロ州では最多)FIFAクラブ世界選手権（現：FIFAクラブワールドカップ）優勝2回[1]等、数々のタイトルを獲得してきたクラブである。素人保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。サッカーユニフォームを多数出品していますので、よろしければ他の商品もご覧ください。他のアプリ、オークションでも同時出品ですので、早い方勝ちです。ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。詳細はプロフィールをご参照下さい。
http://narcologia.ru/goods/update864095.html
http://narcologia.ru/goods/perforce466365.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate519548.html
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