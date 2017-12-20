- ホーム
- >
- スポーツ・レジャー
- >
- サッカー/フットサル
- >
- ウェア
- >
- ユニフォーム コリンチャンス ブラジル レア
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
コリンチャンスのユニフォームです。ブラジルで購入。日本ではなかなか手に入らないレアな商品です。以下Wikipediaより1910年に創立した。ホームタウンはサンパウロである。コパ・リベルタドーレス優勝１回、 カンピオナート・ブラジレイロ優勝7回、コパ・ド・ブラジル優勝3回、カンピオナート・パウリスタ優勝26回、(サンパウロ州では最多)FIFAクラブ世界選手権（現：FIFAクラブワールドカップ）優勝2回[1]等、数々のタイトルを獲得してきたクラブである。素人保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。サッカーユニフォームを多数出品していますので、よろしければ他の商品もご覧ください。他のアプリ、オークションでも同時出品ですので、早い方勝ちです。ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。詳細はプロフィールをご参照下さい。
http://narcologia.ru/goods/update864095.html
http://narcologia.ru/goods/perforce466365.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate519548.html
熱すぎる！名門コリンチャンス、「日本語だらけ」の“優勝10周年 ...
これがコリンチャンスです。これがコリンチャンスです。これが…」話題 ...
ブラジル名門が斬新な日本語ユニホーム発表。筆文字で「これがコリン ...
熱すぎる！名門コリンチャンス、「日本語だらけ」の“優勝10周年 ...
コリンチャンス 22/23 公式サード日本語ユニフォーム CORINTHIANS ...
希少】 CORINTHIANS コリンチャンス・パウリスタ ユニフォーム ...
ブラジル コリンチャンス ユニフォーム アイルトンセナ モデル 【高 ...
コリンチャンス 22/23 公式サード日本語ユニフォーム CORINTHIANS ...
コリンチャンスサッカーユニフォームFinta ユニホームブラジルの落札 ...
熱すぎる！名門コリンチャンス、「日本語だらけ」の“優勝10周年 ...
コリンチャンス 新ユニフォーム1の画像 - KAI-YOU.net
違いすぎ！名門コリンチャンスの新ユニ、試合での「変わりっぷり」が ...
Amazon.co.jp: [コリンチャンス] 公式ストライプホームユニフォーム20 ...
http://narcologia.ru/goods/update864095.html
http://narcologia.ru/goods/perforce466365.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate519548.html
熱すぎる！名門コリンチャンス、「日本語だらけ」の“優勝10周年 ...
これがコリンチャンスです。これがコリンチャンスです。これが…」話題 ...
ブラジル名門が斬新な日本語ユニホーム発表。筆文字で「これがコリン ...
熱すぎる！名門コリンチャンス、「日本語だらけ」の“優勝10周年 ...
コリンチャンス 22/23 公式サード日本語ユニフォーム CORINTHIANS ...
希少】 CORINTHIANS コリンチャンス・パウリスタ ユニフォーム ...
ブラジル コリンチャンス ユニフォーム アイルトンセナ モデル 【高 ...
コリンチャンス 22/23 公式サード日本語ユニフォーム CORINTHIANS ...
コリンチャンスサッカーユニフォームFinta ユニホームブラジルの落札 ...
熱すぎる！名門コリンチャンス、「日本語だらけ」の“優勝10周年 ...
コリンチャンス 新ユニフォーム1の画像 - KAI-YOU.net
違いすぎ！名門コリンチャンスの新ユニ、試合での「変わりっぷり」が ...
Amazon.co.jp: [コリンチャンス] 公式ストライプホームユニフォーム20 ...