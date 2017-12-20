ユニフォーム　コリンチャンス　ブラジル　レア



熱すぎる！名門コリンチャンス、「日本語だらけ」の“優勝10周年 ...



これがコリンチャンスです。これがコリンチャンスです。これが…」話題 ...



ブラジル名門が斬新な日本語ユニホーム発表。筆文字で「これがコリン ...



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コリンチャンス 22/23 公式サード日本語ユニフォーム CORINTHIANS ...



希少】 CORINTHIANS コリンチャンス・パウリスタ ユニフォーム ...



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海外名門、日本語羅列の新ユニ流出「本物？」 日本イメージの斬新 ...



コリンチャンスサッカーユニフォームFinta ユニホームブラジルの落札 ...



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コリンチャンス 新ユニフォーム1の画像 - KAI-YOU.net



違いすぎ！名門コリンチャンスの新ユニ、試合での「変わりっぷり」が ...



Amazon.co.jp: [コリンチャンス] 公式ストライプホームユニフォーム20 ...

コリンチャンスのユニフォームです。ブラジルで購入。日本ではなかなか手に入らないレアな商品です。以下Wikipediaより1910年に創立した。ホームタウンはサンパウロである。コパ・リベルタドーレス優勝１回、 カンピオナート・ブラジレイロ優勝7回、コパ・ド・ブラジル優勝3回、カンピオナート・パウリスタ優勝26回、(サンパウロ州では最多)FIFAクラブ世界選手権（現：FIFAクラブワールドカップ）優勝2回[1]等、数々のタイトルを獲得してきたクラブである。素人保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。サッカーユニフォームを多数出品していますので、よろしければ他の商品もご覧ください。他のアプリ、オークションでも同時出品ですので、早い方勝ちです。ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。詳細はプロフィールをご参照下さい。