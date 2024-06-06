パリサンジェルマン　ハンドボールTシャツ　Lサイズ

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袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏色…ネイビー素材…綿100%定価…4500円7月31日に有明アリーナで開催されたパリサンジェルマンハンドボールジャパンツアーにて販売されていたTシャツです。新品未使用タグ付きです★現在は入手できないのでなかなかレアなものになっています。お安く出品です。これ以上のお値下げは考えておりませんので、お値下げコメントはご遠慮ください。